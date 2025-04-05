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5 Nis 2025 14:02

Rus yetkili: İran’la müzakere şart, tehdit çözüm değil

Rus yetkili: İran’la müzakere şart, tehdit çözüm değil

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi, İran’la anlaşmaya varmanın tek yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi, İran’la anlaşmaya varmanın tek yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

El Cezire’ye göre, Rus yetkili, “Tehdit ve zorla değil, yalnızca diplomasiyle ilerlenebilir” dedi.

Ayrıca, ABD istihbarat servislerinin İran’ın nükleer silah edinme yönünde bir çabasına dair hiçbir kanıt bulamadığını hatırlattı.

Rus yetkili, İran’la yapılan müzakerelere zaman kaybetmeden, tehdit ve şantaj olmaksızın geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, dün Rusya Dışişleri Bakanlığı da askeri güç kullanma tehdidine karşı çıkarak, İran’ın nükleer altyapısına yönelik olası bir saldırının küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

News ID 1925755

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