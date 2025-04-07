Erakçi’den ABD ile müzakere açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pazar günü İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısına katılarak dış politika ve İran-ABD müzakereleri hakkında rapor sundu.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Erakçi, ABD ile müzakerelerin son durumu hakkında, “Görüşümüzü açıkça ifade ettik. Diplomasi ve müzakere yanlısıyız, ancak bu müzakereler dolaylı olacak. Elbette şu ana kadar hiçbir müzakere turu gerçekleştirilmediğini de belirtmek gerekir” dedi.

Erakçi, Amerikalı Senatör Tom Cotton’un “ABD Başkanı, İran ile yapılacak anlaşmanın 2003 yılında Libya ile yapılan anlaşmaya benzemesini istiyor” şeklindeki açıklamasına ise şöyle yanıt verdi: “Ancak rüyasında görür.”