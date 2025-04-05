Pezeşkiyan: ABD’nin davranışı müzakere talebiyle çelişiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bir dizi İran halkı, yetkili ve milletvekili ile yaptığı görüşmede, diğer ülkelerle etkileşiminin İran’ın dış politika önceliği olduğunu vurgulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti eşit bir seviyede müzakere istiyor; bir yandan İran'ı tehdit edip diğer yandan müzakere yapmak istediklerinden değil” dedi.

ABD’ye, “Eğer müzakere etmek istiyorsanız tehdit ne içindir? diyen Pezeşkiyan, "Bugün ABD sadece İran'ı değil, dünyayı aşağılıyor ve bu davranışı müzakere talebiyle çelişiyor” ifadesini kullandı.