Rusya, İran ile ABD arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın İran ile ABD arasındaki nükleer meseleyle ilgili görüşmeleri desteklediğini ve bu sorunun siyasi çözümüne destek verdiğini belirtti.

Dmitri Peskov, “Umman'da İran ve ABD arasında doğrudan ve dolaylı bazı temasların planlandığını biliyoruz ve bunları memnuniyetle karşılıyoruz çünkü bu süreç İran etrafında gerginliğin azalmasına yol açacak” dedi.

Peskov dün, Moskova’nın Tahran ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Rusya'nın nükleer programı konusundaki ABD-İran gerilimini çözmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımd, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını bildirdi.