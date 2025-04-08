Müzakerelerde yer alacak ABD’nin İran temsilcisi Steve Witkoff kimdir?

ABD ile İran arasında yapılması planlanan yeni dolaylı müzakerelere dair dikkat çeken bir isim öne çıktı: Steve Witkoff.

Donald Trump’ın yakın dostlarından biri olan ve diplomasi geçmişi bulunmayan Witkoff, ABD Başkanı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi olarak müzakerelere başkanlık edecek.

1957 yılında New York’ta doğan Steve Witkoff, Yahudi ve Cumhuriyetçi bir iş insanı olarak tanınıyor. Hofstra Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve hukuk eğitimi alan Witkoff, kariyerine emlak avukatı olarak başladı ve ardından kendi şirketi olan Witkoff Group’u kurarak ABD’de ve yurt dışında büyük emlak yatırımlarına imza attı.

Trump’a yakınlığıyla biliniyor

1980’li yıllarda Trump’la tanışan Witkoff, o tarihten bu yana Trump’ın çevresinde yer alıyor.

2024 seçimlerinde Trump’ın seçim kampanyasında aktif rol aldı ve zaferin ardından Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak atandı. Bu atama, Witkoff’un herhangi bir dış politika tecrübesi olmaması nedeniyle diplomatik çevrelerde sürprizle karşılandı.

İsrail’in güçlü destekçisi

Bu temsilci, İsrail’e verdiği destekle de biliniyor.

Netanyahu’nun 2024’teki ABD Kongresi konuşmasına katıldı ve sosyal medya üzerinden İsrail’e tam destek verdi. Filistin-İsrail hattındaki krizlerde Trump’ın “tarihi barış planları”nı öven açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Ukrayna ve Hamas-İsrail görüşmelerinde rol aldı

2025’in başlarında Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmelerinde ABD adına arabuluculuk yaptı. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış arayışlarında Trump adına dolaylı mesajlar taşıdığı iddia edildi.

Şimdi gözler Umman’da

Witkoff’un son görevi ise İran ile ABD arasında Umman’da başlayacak dolaylı nükleer müzakerelere liderlik etmek. İran tarafının temkinli yaklaştığı bu sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Witkoff’un bölgedeki güçlü iş ilişkileri, Trump yönetiminin bu tercihini şekillendiren unsurlardan biri olarak görülüyor.

Her ne kadar diplomatik birikimi olmasa da, Steve Witkoff’ın önümüzdeki süreçte ABD’nin Orta Doğu politikasında daha görünür bir aktör olacağı tahmin ediliyor.