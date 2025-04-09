İranlı uzman: Dolaylı müzakere, İran'ın hesaplı hamlesidir

İranlı dış politika uzmanı Muhsin Pakayin, İran’ın ABD ile Umman’da dolaylı müzakerelere başlama kararını “akıllıca ve mantıklı bir hamle” olarak değerlendirdi.

Pakayin, İran’ın bu yolla diyaloğa açık olduğunu ve diplomatik yolları, baskı ya da çatışmaya tercih ettiğini gösterdiğini söyledi.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Pakayin, İran’ın dolaylı müzakere yöntemini seçmesinin temel nedenlerinden birinin ABD’ye olan güvensizlik olduğunu belirtti.

İranlı uzman “Amerika’nın gerçek niyetlerini ve taleplerini bildiğimiz için doğrudan değil, dolaylı görüşmeyi tercih ettik,” dedi.

İran’ın kitle imha silahları peşinde olmadığını tekrar vurgulayan İranlı uzman, esas talebin yaptırımların kaldırılması olduğunu açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin dış baskılara karşı hazır olduğunu da ifade eden Pakayin, “Eğer Amerikalılar tehdit diliyle konuşmaya devam ederse kesin bir şekilde reddedileceklerdir. Ama İran’ın taleplerine kulak verilirse yeni bir iş birliği süreci başlayabilir,” diye konuştu.