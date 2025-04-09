Erakçi: Müzakere eşit ve adil bir temelde gerçekleşmeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın savaş yanlısı olmadığını ancak gerekirse kendini savunmayı çok iyi bildiğini vurgulayarak, “En azından Amerikalılar, İran’ın savunma gücünün ne kadar genişleyebileceğini çok iyi biliyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Son haftalarda ABD hükümeti, İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında baskılar yaparak bir müzakere zemini oluşturmaya çalıştı. İran’ın nükleer silah peşinde olduğu iddiası temelsiz bir suçlamadır. Biz programımızın barışçıl olduğundan eminiz ve bu konuda her türlü kaygı ve endişeyi diplomasi yoluyla gidermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, müzakerelerin eşit, adil ve onurlu bir temelde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak, maksimum baskı ve askeri tehditler altında adil bir müzakere ortamının olmayacağını ve bu şartlar altında doğrudan görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Erakçi, diplomasi yolunun kapalı olmadığını, ABD ile dolaylı müzakereye hazır olduklarını bildirdiklerini belirtti.

ABD dolaylı müzakereleri kabul etti

Nihayetinde ABD'nin dolaylı müzakereleri kabul ettiğini ve gelecek haftadan itibaren bu müzakerelerin başlayacağını belirten Dışişleri Bakanı Erakçi, “ABD’nin niyetine şüpheyle yaklaşıyoruz ve adil ve ciddi bir müzakere iradeleri olduğundan emin değiliz, ama deneyeceğiz. Eğer amaçları İran’ın nükleer silaha yönelmemesiyse, bu talep değerlendirilebilir. Ancak başka hedefleri varsa, bu hedeflerine ulaşamayabilirler” ifadelerinde bulundu.



Dışişleri Bakanı konuşmasının bir diğer bölümünde, Cezayir Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bugün Cezayirli mevkidaşı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile uzun ve verimli görüşmeler yaptığını söyledi.

Erakçi, İran ile Cezayir arasındaki ilişkilerin eski, köklü, dostluk, kardeşlik ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu belirterek, Cezayir’in bağımsızlığından bu yana İran ile farklı dönemlerde iyi ve yapıcı ilişkiler kurduklarını ve İran ile Cezayir’in özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelere dair yakın görüşlere ve ortak fikirlere sahip olduklarını ifade etti.

Siyonist rejim, Filistin’in tamamen yok edilmesi peşindedir

Bakan Erakçi, Gazze, Filistin halkı ve Siyonist rejimin suçlarıyla ilgili endişelerinin ortak olduğunu belirterek şöyle dedi: İran her zaman iki devletli çözüm fikrine karşı olmuştur ve bunu bir Filistin devleti kurulmasına götürecek bir çözüm olarak görmemektedir. Bugün İsrail, bu fikirden bile vazgeçmiş ve Filistin’in tamamen yok edilmesi peşindedir. Gerçek şu ki, bölgede özellikle Filistin konusunda yeni düzenlemelerin uygulanması yönünde hain bir komplo söz konusudur. Siyonist rejim, Gazze’den ve Batı Şeria’dan halkı çıkararak Filistin halkının ve kimliğinin tamamen yok edilmesini ve toprakların tamamen işgalini amaçlamaktadır.

Erakçi, “İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırıları ve özellikle Suriye’deki altyapılara yönelik işgali hâlâ sürmektedir. Aynı zamanda, Amerikan ve İsrail güçlerinin Yemen halkına yönelik ortak saldırıları da devam etmektedir ve bölge ülkeleri bu saldırıları kınamakta ortak bir duruş sergilemelerine rağmen, İsrail’in hain planlarını durdurmak için pratik bir adım atmamaktadırlar” dedi.

İran’ın hâlâ İsrail’in saldırılarına karşı durabilecek tek gücün, bölge halkları arasında var olan direniş ideali olduğuna inandığını vurgulayan Erakçi, “Son aylarda direnişin zarar gördüğü ve bazı komutanların şehit edildiği şüphesizdir, ancak bu direnişin varlığını ve anlamını kaybettiği anlamına gelmez. Tecrübemiz gösteriyor ki, direniş her darbeden sonra daha da güçlenerek yoluna devam etmiştir” diye konuştu.

Direniş grupları farklı bölgelerde bağımsız hareket etmektedir

Bakan Erakçi sözlerine şöyle devam etti: Direniş grupları farklı bölgelerde bağımsız hareket etmektedir ve kendi hedefleri ve idealleri doğrultusunda mücadele vermektedirler. İran da bu idealler doğrultusunda onlara destek vermektedir. İran için bu grupların Şii ya da Sünni olması ya da İslam Cumhuriyeti’nin temel yaklaşımlarına ne kadar yakın olup olmadıkları fark etmez. Yeter ki kendi hedeflerine kararlılıkla bağlı olsunlar, İran desteğini sürdürecektir”

Siyonist rejim, savaş ateşini tüm bölgeye yayma peşinde

Dışişleri Bakanı Erakçi, Siyonist rejimin savaş ateşini tüm bölgeye yayma peşinde olduğunu belirterek, “İran, son aylarda bölge ülkeleriyle kapsamlı istişarelerde ve görüşmelerde bulundu ve inanıyorum ki, bölge ülkelerinde İsrail’in savaş yanlılığına karşı durma yönünde doğru bir anlayış oluşmuştur. Umarım bu anlayış devam eder” ifadesini kullandı.

