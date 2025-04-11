Witkoff ile Putin görüştü (+Video)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gitti.
Kremlin'den alınan bilgiye göre, Witkoff ile Putin bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gitti.
Kremlin'den alınan bilgiye göre, Witkoff ile Putin bir araya geldi.
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