İran-ABD görüşmeleri: Neden farklı seviyedeki temsilciler?

İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin Cumartesi günü Umman'da başlamasıyla birlikte, iki tarafın temsilcilerinin seviye farkı sorgulanmaya başlandı.

Bu seviye farkının nedeni müzakerelerin dolaylı olmasıdır. Çünkü bu tür durumlarda, eşit seviyede yetkililerin bulunması gerekmez. Ayrıca, her ülke bu görüşmeler için kendi güvendiği ismi seçmeyi tercih eder.

ABD'nin doğrudan müzakere isteğine rağmen İran, Umman'daki dolaylı görüşmelerde ısrar etmiş ve Amerikan tarafı bu şartları kabul etmek zorunda kalmıştır.

ABD adına görüşmelere katılan Steve Witkoff, kritik müzakerelerde tecrübeli bir isimdir. Daha önce Trump döneminde Ukrayna meselesinde Putin ile görüşmüştü.