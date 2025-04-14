İngiltere: Umman görüşmeleri diplomatik çözüm için önemli adım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hamish Falconer, X sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Umman'da İran ve ABD arasında İran'ın nükleer meselesine diplomatik bir çözüm bulmak için atılan bu önemli ilk adımı desteklemek üzere Muskat'tayım." mesajını paylaştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşması ile ilgili 2231 sayılı kararının süresinin dolmasına kalan kısıtlı zamana dikkat çeken Falconer, İngiltere'nin Fransa ve Almanya ile birlikte Tahran ve Washington arasındaki görüşme sürecini desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

İngiliz diplomat, "Zaman daralıyor; İngiltere, Avrupalı ortakları (E3) ile birlikte desteğe hazırdır." dedi.

İran ve ABD arasındaki ilk dolaylı görüşmeler, 12 Nisan 2024 Cumartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, bu görüşmeleri "yapıcı ve umut verici" olarak nitelendirdi ve karşılıklı saygı ortamına vurgu yaparak İran'ın kararlı ve geleceğe dönük görüşlerini açıkladığını ifade etti.

Erakçi, siyasi ve hukuki yardımcıları, sözcüsü ve nükleer ile yaptırımların kaldırılması alanlarındaki kıdemli müzakerecilerle birlikte Muskat'a yaptığı ziyaret kapsamında, görüşmelerin başlamasından önce Umman Dışişleri Bakanı ile görüşme düzenlemelerini ele almıştı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmelerin ardından Erakçi, ikinci tur görüşmelerin 19 Nisan Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

ABD de yayınladığı bir açıklamada son görüşmeleri "oldukça olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirdi. Beyaz Saray açıklamasında, Umman'daki görüşmelerin "karşılıklı fayda sağlayan bir sonuca ulaşmak için ileriye doğru bir adım" olduğu belirtildi.