Tacikistan Savunma Bakanı Şiraz’da

Bugün İran’ın Şiraz kentini ziyaret eden Tacikistan Savunma Bakanı İmamali Sabırzade, Şehit Dastgeyb Havalimanı’nda Fars Eyaleti Valisi Hüseyin Ali Emiri tarafından karşılandı.

Fars Eyaleti Valisi, Tacikistan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede İran ve Tacikistan arasındaki geniş kültürel ortaklıklara vurgu yaparak iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının geniş olduğunu belirtti.

Fars Valisi, iki ay önce Tacikistan Büyükelçisi’nin Şiraz’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, ortak kültürel geçmişe ve dile sahip olan iki ülkenin bu ortaklıklara dayanarak özellikle kültürel alanlarda çok yönlü işbirlikleri geliştirmesini umduğunu ifade etti.

Tacikistan Savunma Bakanı da İran ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu vurguladı.