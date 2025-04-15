İranlı milletvekili: Müzakere, devletin doğru kararıdır

İran İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Golru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantılarına katılımına ilişkin şunları söyledi:

"Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun iki toplantısında, Dışişleri Bakanı Dr. Erakçi ve Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Taht Revançi ile birlikte, Maskat'ta yapılan İran-ABD müzakerelerinin detayları ele alındı."

Golru ayrıca şunları ekledi: "Müzakere, devletin doğru kararıdır ve müzakere ekibi de basiretli ve akıllıca hareket ediyor."