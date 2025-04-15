Çin'in İran Büyükelçisi'nden ''Tahran-Washington görüşmeleri'' yorumu

Çin’in İran Büyükelçisi Zong Peiwu, Tahran’daki büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Büyükelçi Peiwu, ABD’nin tek taraflı olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (İran nükleer anlaşması) çekilmesinin mevcut krizlerin temel sebebi olduğunu belirterek, "İyi niyet göstermesi gereken İran değil, ABD’dir. Bu ülke baskı ve güç kullanma politikalarına son vermeli ve müzakerelere saygı çerçevesinde katılmalıdır" dedi.

Çin’in İran’a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu yineleyen Zong Peiwu, “ABD, Çin-İran ilişkilerine zarar vermekten vazgeçmelidir” çağrısında bulundu.

Büyükelçi, ülkesinin, uluslararası nükleer silahsızlanma sistemine ve küresel istikrara bağlı kaldığını ifade etti.

Üçlü İran-Çin-Rusya görüşmelerine değinen Büyükelçi Peiwu, Pekin’de yapılan son görüşmede yayımlanan ortak bildiride beş maddelik Çin inisiyatifinin yer aldığını ve tüm taraflara barışçıl çözüm çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Çinli diplomat, "Şu an, İran’ın nükleer programına ilişkin meseleler kritik bir dönemeçte. Diplomasi için önemli bir fırsat söz konusu" ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında Zong, ABD’nin Çin ve İran ile olan ekonomik ilişkileri hedef alan baskıcı politikalarının uluslararası hukuk ve ekonomi sistemine zarar verdiğini belirterek, "ABD’nin küresel ekonomi üzerindeki zorbalığına karşı Çin gereken önlemleri almaktan çekinmeyecektir" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) Çin’in dönem başkanlığına değinen Büyükelçi Peiwu, İran’ın bu örgütte oynadığı rolün önemli olduğunu ve Pekin’in Tahran ile çok taraflı işbirliğini derinleştirmek istediğini vurguladı.