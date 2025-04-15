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15 Nis 2025 15:30

İran, müzakereler için neden Maskat’ın seçildiğini açıkladı

İran, müzakereler için neden Maskat’ın seçildiğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD ikinci tur görüşmelerinin yeniden Umman’da yapılma sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında gerçekleşecel olan ikinci tur görüşmelerin yeniden Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılmasının, Umman tarafının teklifiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Bekayi bazı medya kuruluşlarında yer alan “görüşmelerin Roma’da yapılacağı” yönündeki haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, mekan değişikliğinin yalnızca “lojistik ve koordinasyon nedenleriyle” gerçekleştiğini belirtti.

İran ve ABD arasındaki ilk dolaylı görüşme  Cumartesi günü Maskat’ta yapılmıştı. Sözcü Bekayi, ikinci turun da yine aynı şehirde, 19 Nisan'da Cumartesi günü düzenleneceğini doğruladı.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD heyetine ise üst düzey müzakereci Steve Wietkoff başkanlık ediyor.

Dolaylı müzakerelerde arabuluculuğu ise Umman Dışişleri Bakanı üstleniyor.

News ID 1926051

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