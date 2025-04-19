Tahran ve Ankara, ortak serbest bölge kurmayı gündemine aldı

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehdi Musa’i, Tahran ile Ankara’nın ortak bir serbest ticaret bölgesi kurulması yönünde görüşmelere başladığını açıkladı.

Musa'i Türkiye’nin İranlı tüccarlar için önemli bir ticaret koridoru olduğunu belirterek, Mersin Limanı’nın İran mallarının Avrupa ve Afrika pazarlarına geçişinde bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Ticaret Odası temsilcisi İran ile Türkiye arasında ortak serbest bölge kurulması konusunun iki ülkenin gelecekteki müzakerelerinde değerlendirileceğini belirtti.

İranlı yetkili “Bu konu taraflar arasında gündeme getirildi, Türklerden olumlu geri dönüş aldık. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Daha önce sınır bölgelerinde ortak pazarlar aktifti, fakat serbest bölgeye dair görüşmeler Temmuz ayına ertelendi,” dedi.