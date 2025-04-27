İran, başarılarını ve yeteneklerini Afrika ülkelerine aktarmaya hazır

İran Cumhurbaşkanımız Mesut Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen İran-Afrika Üçüncü Ekonomik İşbirliği Zirvesinde yaptığı konuşmada Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen acı olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralanan, zarar gören ve mağdur olanlara acil şifalar diledi.

Gerekli talimatların, Sağlık Bakanı’na ve ilgili uzman ekiplere verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Güçlü bir şekilde sorunların çözümünü takip edecek ve inşallah en kısa sürede bu sorunları çözeceğiz" dedi.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında Afrika ükelerine hitap ederek, "İran olarak sahip olduğumuz tüm bilgi ve başarıları siz değerli dostlarımıza aktarmaya hazırız. Sağlık, ticaret, sanayi, tarım, güvenlik, barış ve huzur alanlarında sizinle işbirliği yapabiliriz" ifadesini kullandı.

"Öyle bir dünya kurmalıyız ki, tüm insanlık için barış ve güvenlik sağlansın. Bu kısa yaşam sürecinde, dünya üzerinde tüm insanlar refah, barış ve huzur içinde yaşasın" diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Biz size yardımcı olabiliriz, siz de bize yardımcı olabilirsiniz. Hepimiz el ele vererek bu dünyayı sağlık, sevgi, özgürlük ve insanlıkla dolu bir yuva haline getirmeliyiz" diye konuştu.