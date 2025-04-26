Pezeşkiyan: Bölgesel işbirliğiyle trörün kökünü kazımalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, Hindistan’ın Keşmir bölgesinde Pahalgam kentinde gerçekleşen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı nedeniyle Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti olara terör ve insanlık dışı eylemleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bölgede artan terör eylemlerine değinen Pezeşkiyan, "Bu acı olaylar, bölgedeki tüm ülkelerin ortak sorumluluğunu iki katına çıkarıyor. Terörün kökünün kazınması için dayanışma ve yakın iş birliği lazım böylece uluslarımız için kalıcı barış ve huzur sağlayabiliriz” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran ile Hindistan arasındaki ilişkiler hakkında, “Ekonomik ve ticaret alanlarında ikili işbirliğinin düzeyinin daha da gelişmeni temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan, İran’ın güneydoğusunda yer alan ve İran,Rusya ve Hindistan'ı birbirine bağlayan Çabahar limanındaki ortak projelerin hızla hayata geçirilmesinin önemli oduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca Başbakanı Narendra Modi'yi Tahran'a davet etti.

Modi de Hindistan ile İran arasındaki ikili ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini söyledi.

Başbakan Modi, “Hindistan hükümeti olarak, İran'ın bölgesel ve küresel istikrarı güçlendirme çabalarını destekliyoruz” diye konuştu.

