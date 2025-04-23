Pezeşkiyan 28 Nisan'da Azerbaycan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine 28 Nisan’da resmi bir ziyaret için Bakü’ye gideceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Siyasi Ofisi Başkan Yardımcısı Mehdi Senai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dr. Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın davetiyle 28 Nisan'da Bakü’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında birçok program planlanmış durumda ve bu ziyaret, tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke arasında ticaret ve sınır bölgeleri başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.