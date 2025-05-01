‏Ensarullah: ABD uçak gemileri Yemen direnişinden kaçıyor

Yemen’deki Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarının, Washington’un İsrail’e verdiği desteğin bir parçası olduğunu belirtti.

Husi, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu ve İsrail’in sağlık hizmetlerini çökertmek için binlerce doktoru hedef aldığını söyledi.

Lider, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttığını, bazı bölgelerde yeni askeri mevziler oluşturduğunu ve bu durumun açık bir işgal anlamına geldiğini ifade etti.

Husi, Hizbullah’ın direnişinin, Lübnan’ı İsrail’in tam işgalinden koruduğunu vurguladı.

Suriye ve Mısır’a karşı da siyonist projelerin sürdüğünü belirten Husi, ABD’nin ve İsrail’in İslam ümmetini hedef alan askeri ve medya tabanlı iki yönlü bir savaş yürüttüğünü dile getirdi.

Ensarullah Lideri ayrıca, Amerikan uçak gemilerinin bölgeden kaçış taktiğiyle hareket ettiğini ve Yemen’e yönelik saldırılarında başarısız olduklarını belirtti.