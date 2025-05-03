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3 May 2025 16:37

İran: Siyonist İsrail'in Suriye saldırılarını kınıyoruz

İran: Siyonist İsrail'in Suriye saldırılarını kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam ile farklı noktalarına yönelik düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine yönelik düzenlediği hava saldırıları şiddetle kınadı.

İsrail rejimin devam eden Suriye saldırılarına dikkat çeken Bekayi, ''Bugün işgalci rejimin asıl hedefinin bağımsız bir devlet olan Suriye'nin savunma, ekonomik ve altyapı olanaklarını yok etmek ve ortadan kaldırmak olduğunu herkes anlamıştır. Suriye ile bölgede şeytani emellerini hayata geçirmeye çalışan İsrail rejimi aynı zamanda işgal edilmiş Filistin topraklarındaki soykırımı ve Lübnan'da ise saldırganlık ve işgali sürdürmeyi amaçlıyor.'' ifadelerini kullandı.

Bekayi, Suriye'nin ulusal egemenlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaparak, Siyonist rejimin suçlarına karşı uluslararası topluma ve özellikle bölge ülkelerine derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Siyonist İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlemişti.

News ID 1926603

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