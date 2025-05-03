Vatan Partisi: Netanyahu Türkiye hava sahasını kirletemez

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, bugün Vatan Partisi İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, İsrail’in soykırım suçlusu Netanyahu’nun 7 Mayıs 2025 günü Türkiye hava sahasını kullanmasına izin verilemeyeceğini açıkladı.

Basında açıklandığı üzere Netanyahu 7 Mayıs 2025 günü Türkiye hava sahasından geçerek Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacaktır.

Soykırım suçlusu ve insalık düşmanı

Netanyahu, İsrail Siyonizminin Filistin halkına karşı Gazze’de ve Batı Şeria’da uyguladığı soykırımın bir numaralı suçlusudur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024 günlü kararıyla Netanyahu hakkında Filistin halkına karşı işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkartmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ayrıca 1948 Soykırımın Önlenmesi’ne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal ettiği için Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan davaya Filistin Devleti ve Milletinin yanında müdahil olarak katılmıştır.

İsrail Başbakanı, yalnız Filistin’e karşı değil, işgal girişimiyle ve hava saldırılarıyla Suriye Arap Cumhuriyeti ve halkına karşı da suç işlemektedir.

Dahası, İsrail’in ABD ile birlikte kardeş İran İslam Cumhuriyeti’ne saldırı hazırlıklarında bulunduğu dünya kamuoyunun gözleri önündedir.

Filistin’e yapılan zulüm, Türkiye’ye yapılan zulümdür.

Suriye ve İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır.

Türkiye düşmanı

İsrail’in stratejik hedefi, Türkiye topraklarının bir kısmını da içeren sözde “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devletçiğini ABD’yle birlikte kurmaktır. Bu bağlamda İsrail hükümeti PKK’nın silah bırakmasını engelleme gayreti içindedir.

Bütün bu gerçekler karşısında ve özellikle İsrail’in Gazze ve Suriye’ye saldırılarının yoğunlaştığı bu günlerde Netanyahu’nun Türkiye hava sahasını kullanması hem soykırıma uğrayan Filistin halkına vefasızlıktır, hem de Türkiyemizin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda sorumsuzluktur.

Cumhurbaşkanımızın ve devletin sorumluluğu

Esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına, Netanyahu’nun işlediği suçlar konusunda son derece ağır ifadeler dile getirmektedir.

Bu durumda Netanyahu’nun hava sahamızı kirletmesi, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açacaktır.

Vatan Partisi olarak buradan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çağrıda bulunuyoruz: Netanyahu’nun uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına kesinlikle izin verilmez.

İsrail Siyonizminin baş suçlusu, Türkiye hava sahasını kullanacak olursa, Filistin devleti ve milletiyle dostluk adına söylenen sözler anlamını yitirecektir.

Milletimize ve siyasal partilere çağrı

Türk milletinin Filistin, Suriye ve İran milletlerine dostluğu sözde değil bilinçtedir ve yürektedir. Bu dostluk derin tarihsel mirastan beslenir.

Buradan başta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti olmak üzere, Mecliste ve Meclis dışında bulunan bütün Partilere sesleniyoruz: Netanyahu’nun Türkiye hava sahasından geçme girişimine karşı Filistin devleti ve milletine olan dostluk görevlerimizi yerine getirmek ortak sorumluluğumuzdur.

Vatan Partisi olarak, Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma görevlerimizi yerine getirme kararlılığımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz:

Netanyahu Türkiye hava sahasını kirletemez.