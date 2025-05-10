Borrell: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Eski AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail rejimini Gazze'de soykırım yapmakla ve "II. Dünya Savaşı'nın sonundan beri en büyük etnik temizlik operasyonunu yürütmekle" suçlayarak sert bir çıkış yaptı; tüm amacın harika bir turizm merkezi yaratmak olduğunu söyledi.

Borrell, AB'nin İsrail'i etkilemek için elindeki tüm araçları kullanmamasını da eleştirerek, sadece pişmanlık duymanın yeterli olmadığını belirtti.

İsrail rejiminin Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saat içinde 23 kişinin şehit düştüğü, 124 kişinin de yaralandığı belirtildi. 18 Mart’ta İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından başlayan saldırılarda, şehit sayısı 2 bin 701’e, yaralı sayısı ise 7 bin 432’ye çıktı.

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam şehit sayısı 52 bin 810’a, yaralı sayısı ise 119 bin 473’e ulaşmış durumda.