Tebriz'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tebriz-Zencan karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.