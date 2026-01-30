  1. Toplum
30 Oca 2026 21:02

Tebriz'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tebriz-Zencan karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

Tebriz-Zencan karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

