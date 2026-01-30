  1. Dünya
İran-Lübnan ilişkileri Beyrut'ta ele alındı

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüştü.

Lübnan medyasına göre Berri ve Amani, başkent Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan'ın durumu ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İki taraf ayrıca Lübnan ve İran arasındaki ikili ilişkileri de görüştü.
 

