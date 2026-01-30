İran-Lübnan ilişkileri Beyrut'ta ele alındı

Lübnan medyasına göre Berri ve Amani, başkent Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan'ın durumu ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İki taraf ayrıca Lübnan ve İran arasındaki ikili ilişkileri de görüştü.

