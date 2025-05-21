İran’dan BM’de Yemen açıklaması: Silah ambargosunu ihlal etmedik

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Emir Said İrevani, İran’ın Yemen’e yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, deniz güvenliğinin seçici ya da tek taraflı yorumlara tabi tutulamayacağını vurgulayarak, bu güvenliğin uluslararası hukuk, ayrımcılık yapmama ilkesi ve devletlerin egemenliğine saygı temelinde sağlanması gerektiğini ifade etti.

İran’ın uluslararası deniz hukukuna bağlı kaldığını belirten İrevani, ülkesinin seyrüsefer özgürlüğünü desteklediğini ve bölgesel işbirliğine açık olduğunu söyledi. İranlı diplomat, Hürmüz Boğazı, Bab’ül Mendeb ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde deniz güvenliğinin sağlanmasında İran donanmasının aktif rol üstlendiğini de sözlerine ekledi.

ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını eleştiren İrevani, bu tür eylemlerin meşru ticaret ilişkilerini zedelediğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. İran’ın her zaman BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kaldığını kaydeden İrevani, ABD ve İsrail’in suçlamalarının gerçekleri çarpıtmayı amaçladığını söyledi.