İranlı komutan: Her türlü tehdide karşı elimiz tetikte

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, kara kuvvetlerinin tehditlerle mücadeleye hazır olduğuna dikkat çekerek, “Kara Kuvvetleri, her türlü tehdide karşı kararlı ve pişman edici bir şekilde yanıt vermek için tetikte” dedi.

Tuğgeneral Haydari, son dönemde askeri teknoloji alanındaki gelişmelere işaret ederek, “Son zamanlarda mikro insansız hava araçları (drone'lar) konusuna geniş çaplı bir giriş yaptık” ifadesini kullandı.

Sınır güvenliğinin önemine vurgu yapan Kara Kuvvetleri Komutanı, "Bu yılın sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye çıkaracağız. Sınır kapatma işlemi, son teknoloji sensörlerle oldukça akıllı bir şekilde gerçekleştirilecektir." Ifadelerinde bulundu.