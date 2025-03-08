İran Ordusu Kara Kuvvetleri’ne yeni silahlar eklencek

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi, Kara Kuvvetleri’nde kullanılan silahların özelliklerini anlatarak, "Uzun menzilli atış, hassas vuruş, akıllı sistemler ve ağ merkezli savaş yetenekleri, Kara Kuvvetleri’nde kullanılan silahların en önemli özellikleridir. Bu silahların üretim ve uygulama süreçlerinde yapay zeka, robotik ve kuantum gibi güncel teknolojilerden faydalanılmaktadır. Yakın gelecekte, 'Mesaf 2' silahında olduğu gibi diğer silahlar için de benzer gelişmelerin yaşanmasını umuyoruz. Şu andan itibaren Kara Kuvvetleri'nin silahlanma kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

General Heyderi, "Şaher" ve "Baher" adlı keskin nişancı tüfekleri gibi silahların Kara Kuvvetleri Araştırma Kurumu tarafından üretildiğini belirterek, yakında da yeni silah ve teçhizatların bu kuvvetlere ekleneceğini söyledi.

Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı, bu kuvvetlerin hava alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesine işaret ederek, "Gece seyrüsefer kabiliyetinin artırılması (Yusuf Projesi), uzun menzilli havadan ateşlenen füzelerin geliştirilmesi (Şafak Füzesi) ve Kara Kuvvetleri'ne ait tüm helikopterlerin bakım-onarım süreçlerinin, özel havacılık ekipmanlarının üretilmesiyle tamamlanması, bu kuvvetin yetenekli beyinleri sayesinde elde edilen kazanımlardır." ifadelerinde bulundu.

General Heyderi ayrıca, "Şafak" ve "Elmas" füzelerinin üretiminin ardından, mevcut füzelere kıyasla daha uzun menzilli ve 'ateşle ve unut' (fire & forget) özelliğine sahip füzeler tasarlayıp üretmeyi planladıklarını ifade etti.