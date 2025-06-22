Bakan Erakçi Moskova’da Putin ile görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, üst düzey Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova’ya ulaştı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Erakçi’nin ziyaretini doğrularken, İranlı diplomatın üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağını belirtti.

Erakçi, daha önce yaptığı açıklamada Rusya’nın İran’ın dostu olduğunu, iki ülkenin stratejik ortaklığa sahip olduğunu ve Rusya’nın nükleer müzakerelerde yer aldığını vurguladı.

Bakan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ve Çin ile Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olarak çatışmaların durdurulması için bir tasarı hazırlamak istediklerini ifade etti.



