Hizbullah'tan ABD'nin İran saldırısına tepki

Lübnan Hizbullah Hareketi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Hizbullah'tan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik korkakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insani hukukun, Cenevre Sözleşmeleri'nin ve BM Şartı'nın bariz bir ihlalidir

Amerikan saldırganlığı, savaşın genişlemesine ve bölge ile dünyayı bilinmeyen bir kadere doğru ittiğine tanıklık eden tehlikeli bir tırmanıştır.

Bu saldırı, ABD ile İsrail'in bölgedeki tüm suç ve savaşlarda doğrudan suç ortaklığı yaptığını göstermektedir. İran, bölge ve dünyanın güvenliği konusunda en fazla endişe duyan taraftır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti