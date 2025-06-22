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22 Haz 2025 23:28

Guterres: Savaşı durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz

Guterres: Savaşı durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz

BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Savaşı durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz" dedi.

Al Jazeera'ya göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Antonio Guterres'in bir konuşmasıyla, Siyonist rejim ile ABD arasında İran'a karşı tırmanan gerginliğe odaklanan üçüncü acil toplantısını başlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bir konuşmada, "Savaşı durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz." dedi.

BM Genel Sekreteri şöyle devam etti:

"Bir intikam uçurumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız ve bölge halkı başka bir yıkım döngüsünü göze alamaz.

Diplomasi galip gelmeli, siviller korunmalı ve nakliye güvenliği garanti altına alınmalı."

Guterres, örgütün barışçıl bir çözüme ulaşmak için her türlü çabayı desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

News ID 1928088

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