Bekayi: El Udeid üssüne saldırı kesinlikle Katar’a yönelik değildir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın ABD’ye ait El Udeid Üssü’ne yönelik saldırısının, Katar’a karşı bir hamle olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bekayi, bu operasyonun, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca İran’ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığını ve ABD’nin 22 Temmuz 2025’te İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırısına karşılık olduğunu belirtti.

Arap ve İslam ülkelerinin İran ile dayanışma açıklamalarına ve işgalci İsrail rejimi ile ABD’nin İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde kınama tutumlarına teşekkür eden Bekayi İran'ın bölge ülkeleri arasında güvenlik ve iç kaynaklı istikrarın sağlanması amacıyla anlayış ve işbirliğini güçlendirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.

Sözcü ayrıca İran’ın Katar da dahil olmak üzere Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki tüm ülkelerle dostane ilişkilerini sürdüreceğinin altını çizdi.