Pezeşkiyan: ABD ile sorunları çözmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki sorunların uluslararası çerçeveler doğrultusunda çözülmesine hazır olduklarını belirtti.

Pezeşkiyan görüşmede şu ifadeleri kullandı:

“İran, hiçbir zaman yasal haklarının ötesinde bir talepte bulunmamıştır. Bu sürecin ilerlemesinde dost ve kardeş ülkelerin her türlü yapıcı desteğini memnuniyetle karşılarız.”

Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD ve İsrail rejiminin İslam ülkeleri arasında ayrılık yaratma hedefinde olduklarına inandıklarını, buna karşın İran’ın bölgesel barış ve birliği güçlendirme çabasında olduğunu vurguladı.

Bin Selman ise, Suudi Arabistan’ın başından beri İsrail rejiminin İran’a yönelik tüm saldırılarını kınadığını belirterek “Bu saldırıların durdurulması için birçok ülke ile görüşmeler gerçekleştirdik ve İsrail’e baskı uygulanması konusunda girişimlerde bulunduk. Umarız İran ile ABD arasındaki müzakereler en kısa sürede başlar ve sonuç verir; böylece bölgedeki endişelerin kaynağı ortadan kalkar."” diye kaydetti.

Bin Selman ayrıca şu önemli mesajı verdi:

“Biz ve bölgedeki diğer ülkeler, hava sahalarımızı İran’a karşı herhangi bir saldırı için açmadık, açmayacağız. Ülkemizde bulunan ABD üslerinden İran’a karşı hiçbir operasyon yapılmadı ve yapılmayacak. Amerika'nın saldırısına vereceğiniz olası yanıt konusunda da hassasiyetinizi ve mecburiyetinizi anlıyoruz.”