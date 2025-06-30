İran dünyanın üçüncü büyük doğal gaz üreticisi oldu

Washington merkezli Enerji Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son rapor, 2024 yılında dünya genelinde doğal gaz üretiminin önceki yıla nazaran yüzde 1.2 artarak 4.124 trilyon metreküpe yükseldiğini gösterdi.

ABD, dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri listesindeki liderliğini korurken dünya üretiminin dörtte birini tek başına elinde bulundurdu.

2024 yılında dünya genelinde doğal gaz üretiminin yüzde 53'ünü sadece ABD, Rusya, İran ve Çin gibi 4 ülke elinde tuttu.

İran, 2024 yılında dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında üçüncü sırada yer alırken, üretimini yüzde 0.9 artırarak 262.9 milyar metreküpe yükseltti. İran, 2023 yılında yaklaşık 259.7 milyar metreküp doğal gaz üretmişti.

İran, doğal gazda dünyanın en büyük ikinci, petrolde ise dördüncü büyük rezervlerine sahip.