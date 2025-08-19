Zelenski’nin Trump’a karşı “Teşekkür Diplomasisi”: 4 dakikada 11 kez!

Rusya el-Youm’a göre, Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin dün gece Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede sadece dört buçuk dakika içinde 11 kez teşekkür ettiğini yazdı.

Habere göre, önceki gergin buluşmadan ders çıkaran Zelenski, bu kez dünya medyası önünde olumsuz görüntülerin tekrarlanmaması için Trump’a art arda teşekkür etmeyi tercih etti.

Trump’ın önceki görüşmede Zelenski’ye karşı sert tavrı uluslararası medyada geniş yankı bulmuştu. Siyasi analistler, yıllardır Rusya ile savaş halinde olan ve topraklarının önemli bir bölümünü kaybeden Ukrayna’nın şimdi de ABD tarafından eleştirilmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulamıştı.