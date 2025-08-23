Pezeşkiyan’dan İran Ulusal Astronomi ve Astrofizik takımına tebrik

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ulusal Astronomi ve Astrofizik Takımının dünya şampiyonasında ardışık ikinci kez şampiyon olmasını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı mesajında, bu başarının İran’ın genç yeteneklerinin azmi ve çalışkanlığını yansıttığını vurguladı.

Mesajda ayrıca, hükümetin ülkenin genç dâhilerini destekleme ve İran’ı bölgenin bilim ve teknoloji merkezi haline getirme konusundaki kararlılığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, bu başarıların tüm İran halkı ve özellikle bilim ile kültür camiası için gurur kaynağı olduğunu belirtti.