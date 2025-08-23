  1. Toplum
23 Ağu 2025 11:23

Pezeşkiyan’dan İran Ulusal Astronomi ve Astrofizik takımına tebrik

Pezeşkiyan’dan İran Ulusal Astronomi ve Astrofizik takımına tebrik

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Astronomi ve Astrofizik Takımının dünya şampiyonasında ardışık ikinci kez şampiyon olmasını kutlayan bir mesaj yayımladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ulusal Astronomi ve Astrofizik Takımının dünya şampiyonasında ardışık ikinci kez şampiyon olmasını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı mesajında, bu başarının İran’ın genç yeteneklerinin azmi ve çalışkanlığını yansıttığını vurguladı.

Mesajda ayrıca, hükümetin ülkenin genç dâhilerini destekleme ve İran’ı bölgenin bilim ve teknoloji merkezi haline getirme konusundaki kararlılığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, bu başarıların tüm İran halkı ve özellikle bilim ile kültür camiası için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

News ID 1929691

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler