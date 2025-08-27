AP: UAEA'nın İran denetimleri şimdilik sınırlı olacak

Associated Press (AP), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’daki nükleer tesislere yönelik denetimlerinin, şimdilik yalnızca son dönemde ABD ve İsrail’in saldırılarından zarar görmeyen tesislerle sınırlı kalacağını iddia etti.

AP’nin UAEA’ya yakın bir diplomata dayandırdığı haberinde, “Her ne kadar denetçilerin erişim düzeyi konusunda Ajans ile Tahran arasında nihai bir anlaşma sağlanmamış olsa da, bu anlaşmanın yakında sonuçlanması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

Aynı diplomata göre, şu anki denetimler yalnızca ABD ve İsrail saldırılarında zarar görmeyen tesisleri kapsayacak.

Başka bir diplomata göre ise; üç Avrupa ülkesi (Almanya, Fransa ve İngiltere) temsilcileri, dün İranlı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde, ‘tetik mekanizması’nın (snapback) devreye girmesini önleyecek bir anlaşmaya varmada başarısız oldu.

Söz konusu diplomat, Avrupa üçlüsünün İran’a verdiği ve bu ayın sonuna kadar süresi dolacak olan ultimatom öncesinde, çözüm için çabaların devam edeceğini belirtti. “Tetik mekanizması” (snapback), 2015 Nükleer Anlaşması’ndan (JCPOA) önce kaldırılmış olan kapsamlı BM yaptırımlarının geri dönmesi anlamına geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise dün yaptığı televizyon konuşmasında, İran ile üç Avrupa ülkesi arasında gerçekleşen müzakerelerin ayrıntılarına değinerek şunları söyledi:

“Bugünkü görüşmede, İran’ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer hakları konusundaki talepleri açık ve net bir şekilde Avrupalı taraflara iletildi.”

Bekayi ayrıca “Avrupalılara, hukuki gerekçelerle ‘tetik mekanizmasını’ kullanma haklarının olmadığını, eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa bunun sonuçlarına katlanacaklarını açıkladık. Son haftalarda Avrupalı ülkeler, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri getirilmesine yönelik bu mekanizmayı gündeme getirmişti. İran ise, net hukuki ve yasal gerekçelerle, üç Avrupa ülkesinin böyle bir hakkı bulunmadığını ve olası adımların sonuçlarının doğrudan kendilerine yansıyacağını vurguladı. Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların devam etmesi kararlaştırıldı.” diye kaydetti.