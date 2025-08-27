Galibaf: UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasına dair yasa uygulanmıştır

İran Meclisi’nin bugünkü açık oturumunda, milletvekili Muhammed Taki Nakdali sözlü uyarısında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran’daki faaliyetlerine dikkat çekti.

Nakdali, “Meclis’in aldığı karara göre; İran’ın tam egemenliği ve toprak bütünlüğüne riayet edilmesi, nükleer merkezlerimizin ve bilim insanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve ülkemizin doğal haklarının tam korunması garanti altına alınana kadar, UAEA ile her türlü işbirliği askıya alınacaktır” dedi.

Nakdali ayrıca, bu şartların yerine getirildiğinin teyidinin, Atom Enerjisi Kurumu’nun raporu doğrultusunda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’ne ait olduğunu vurguladı ve “Her kim bu yasaya aykırı hareket ederse, suç işlemiş sayılır ve İslam Ceza Kanunu’na göre altıncı derece cezai yaptırımlara tabi olur” ifadelerini kullandı.

Milletvekili, son günlerde UAEA müfettişlerinin İran’da bulunduğuna dair haberlerin gündeme geldiğini hatırlatarak, “Bu denetimler sırasında Meclis’in belirlediği hangi şartlar yerine getirilmiştir? Bilim insanlarımızın güvenliği Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin onayıyla sağlanmış mıdır?” diye sordu.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise bu soruya cevap vererek, “Bu yasa uygulanmıştır” diye kaydetti.