İsrail'in doktorini, hiçbir ülkenin ondan üstün duruma gelmemesi yönündedir

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi yaptığı açıklamada, bölgesel ve küresel tehditlere dikkat çekti.

Tümgeneral Hatemi “Bölgemizde işgalci ve çocuk katili bir rejim bulunuyor. Bu rejimin doktrini, hiçbir ülkenin ondan daha güçlü ve üstün olmaması üzerine kuruludur." dedi.

İranlı komutan "Dünyada ise sözde güç sahipleri, ‘güç yoluyla barış’ sloganı altında aslında koşulsuz teslimiyet talep ediyorlar. Böyle bir dünyada bizim için tek yol, güçlü ve kudretli olmaktır. Milletimizi korumak için güçlü bir orduya ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.