Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Erakçi ve Grossi ile telefonda görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu görüşmeler, Kahire’nin bölgesel istikrarı güçlendirme, gerginliği azaltma ve İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin barışçıl ve diplomatik bir yaklaşım çerçevesinde yeniden başlamasını kolaylaştırma yönündeki sürekli çabaları doğrultusunda gerçekleştirildi.