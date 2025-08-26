  1. Siyaset
Meclis Komisyonu’ndan UAEA’nın İran’daki faaliyetleri hakkında bildiri

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’daki yeniden faaliyete geçmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’daki yeniden faaliyete geçmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu’nun Meclis yasalarına tam olarak uyması gerektiği vurgulandı.

Komisyon, UAEA Başkanı Rafael Grossi’yi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı sessiz kalmakla suçlayarak “ABD ve İsrail’e bağlı bir unsur” olarak nitelendirdi. Açıklamada ayrıca, ajansa güvenin olmadığını ve bu kurumun İran’ın barışçıl nükleer tesislerine olası yeni saldırıların zeminini hazırlamasına izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

