24 Ağu 2025 21:32

Mısır ve Almanya dışişleri bakanları telefonda İran'ı görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze'deki durum ve İran nükleer programı ele alındı.

Görüşmede Abdulati, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini sağlayan müzakere sürecine geri dönülmesinin önemini vurguladı.

Abdulati ayrıca, bölgede daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığın önlenmesi için İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılmasının önemine işaret etti.

