Erakçi ve Lavrov, nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İran’ın nükleer meselesine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede üç Avrupa ülkesinin (Almanya, Fransa, İngiltere) tutumu, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının süresinin sona ermesi ve İran-UAEA işbirliği ele alındı.

Taraflar, Avrupa ülkelerinin hem nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini hem de ABD ile birlikte İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılara destek verdiğini belirterek, bu ülkelerin 2231 sayılı kararı ihlal ettiklerini ve yaptırımların geri dönüşü için hukuki ve ahlaki yetkilerinin bulunmadığını vurguladı.

Erakçi, üç Avrupa ülkesinin kararın uzatılmasına dair önerisine karşı çıkarak, bu konuda yetkinin yalnızca BM Güvenlik Konseyi ve üyelerine ait olduğunu ifade etti.

İki taraf ayrıca, nükleer müzakerelerin geleceğini değerlendirerek 2231 sayılı kararın süresinde sona ermesinin önemine dikkat çekti ve İran ile Rusya arasında farklı düzeylerde istişare ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini teyit etti.