Erakçi: İran, Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hazır

İran Dışişleri Bakanları Seyyid Abbas Erakçi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, İran'ın diğer ülkelerle iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini belirterek, "İran, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde Avrupa ülkeleriyle görüşmeye ve diyaloğa hazırdır." dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı da Hollanda-İran ilişkilerinin uzun geçmişine dikkat çekerek, İran'ın bölgesel gelişmelerdeki rolü ve konumunun önemine değindi.

Veldkamp, hükümetler arası ilişkilerde anlaşmazlıkları çözmek için tüm diplomatik kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Fars Körfezi'ndeki İran'ın 3 adasıyla ilgili olarak Caspar Veldkamp, ​​bunun İran ile BAE arasında ikili bir konu olduğunu belirtti.

İranlı yetkililer Fars Körfezi'ndeki üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu her zaman dile getiriyor ve aynı zamanda bu konuyu herhangi bir tarafla "müzakere etmeyeceğini" vurguluyor.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan adalarla ilgili BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.