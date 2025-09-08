https://tr.mehrnews.com/news/1930123/ 8 Eyl 2025 11:35 News ID 1930123 Ekonomi Ekonomi 8 Eyl 2025 11:35 İran'da her bir TL'nin fiyatı ne kadar? İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 490 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün de aynı fiyattan işlem gördü. News ID 1930123 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son gelişme Ekler Ekonomi Türk Lirası İran
