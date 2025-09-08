  1. Ekonomi
İran'da her bir TL'nin fiyatı ne kadar?

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 490 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dün de aynı fiyattan işlem gördü.

