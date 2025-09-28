Kazan kaynıyor; Venezuela'dan ABD'ye gövde gösterisi

ABD’nin Karayipler’e savaş gemileri göndermesinin ardından Venezuela kıyılarında kapsamlı bir askeri tatbikat düzenlendi. Top sesleri denize kadar ulaştı, amfibi birlikler sahile çıkarıldı ve Rus yapımı füzeler kıyıya taşındı.

Venezuela’nın Falcon eyaleti kuzeybatısında ve Sucre eyaletinde kuzeydoğuda gerçekleştirilen tatbikatlarda helikopterler, paraşütçüler ve amfibi birlikler görev aldı; birliklerin sembolik olarak Patos Adası’nı ele geçirdiği bildirildi.

Washington, Karayipler’e gönderdiği gemilerin uyuşturucuyla mücadele amacı taşıdığını ileri sürerken; Venezuela yönetimi bu hareketi açık bir “askeri tehdit” olarak nitelendirdi.

Aynı gün ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı deprem ve acil durum tatbikatları da askeri hazırlıklarla eş zamanlı yürütüldü. Ayrıca Sucre eyaletinde başlayan anti-narkotik operasyona 5 bin 200’ün üzerinde asker katıldı; 30 kişi gözaltına alındı ve 10 tekne ele geçirildi. Venezuela Genelkurmay Başkanı Domingo Hernández Lárez, bütün bu operasyonların “ulusal güvenliği güçlendirme” amacı taşıdığını açıkladı.

Kaynak: Sputnik

