Galibaf: İran, toprak bütünlüğü kimseye müsamaha göstermez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin bugünkü genel kurul oturumunda Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ile Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının ortak bildirisinde yer alan müdahaleci ve temelsiz iddiaları, özellikle de İran’a ait olan Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları hakkındaki “asılsız iddiaların tekrarlanmasını” şiddetle kınadı.

Meclis Başkanı Galibaf, İran’ın toprak bütünlüğünün bu vatanın yüz binlerce yiğit evladının kanıyla pekiştiğini vurgulayarak, “İran milleti, bu konuda kimseye en ufak bir müsamaha göstermez.” dedi.

Meclis Başkanı, Hamas’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümünde, bu operasyonun sadece Siyonist rejime stratejik bir darbe vurmakla kalmadığını, aynı zamanda “küresel istikbarın hesaplarını altüst ettiğini” belirtti.

İsrail, dünyanın en nefret edilen rejimine dönüşmüştür

Galibaf, işgalci rejimin ABD’nin “utanmaz desteğiyle” on binlerce Filistinliyi katlettiğini, Gazze Şeridi’ni harabeye çevirdiğini ve Seyyid Hasan Nasrallah, Seyyid Haşim Safiyeddin, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar gibi önde gelen isimleri şehit ettiğini belirterek, buna rağmen, Filistin, Lübnan, Yemen ve İran halkının direnişi sayesinde bölgedeki dengelerin değiştiğini, İsrail’in dünyanın en nefret edilen rejimine dönüştüğünü vurguladı.

Meclis Başkanı Galibaf, “Siyonistler, dünyanın birçok yerinde halkın tepkisinden korktukları için huzurlarını kaybettiler. İşgal altındaki topraklarda yaşayanların güvenlik, ekonomi ve toplumsal dayanışmaya olan güveni üçte bire düşmüştür. Ayrıca resmi veriler, İsrail’den ‘tersine göç’ oranının, işgal altındaki topraklara göç oranına göre üç kat arttığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın ortadan kaldırılmadığını, aksine İsrail’e kendi taleplerini dayattığını söyleyen Galibaf, İsrail rejiminin artık ‘normalleşme sürecinin değil, bölgenin ana tehlikesi’ haline geldiğini ifade etti.

Galibaf, Lübnan Hizbullahı’nın İsrail ordusunu yenilgiye uğratarak askeri gücünü koruduğunu, Yemen direnişinin de İsrail’in işgal altındaki bölgelerinde limanlara ve havaalanlarına huzur vermediğini belirtti.

Netanyahu kirli yüzünü gizleyemez

Meclis Başkanı, “Kirli Netanyahu ne kadar psikolojik operasyon yaparsa yapsın, bu rejimin varlık krizini

Son olarak, İran Meclisi’nin Filistin’e tam destek verdiğini vurgulayan Galibaf, “Uluslararası kurumları, Siyonist rejimin işlediği suçları yargılamaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.