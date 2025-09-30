  1. Ekonomi
30 Eyl 2025 08:19

İran’da TL fiyatı ufak artış kaydetti

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 690 tümene yükselerek, bir önceki güne kıyasla hafif bir artış gösterdi.

Dünkü işlemlerde ise Türk Lirası 2 bin 660 tümenden işlem görmüştü.

