İran’da TL fiyatı ufak artış kaydetti

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.
Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 690 tümene yükselerek, bir önceki güne kıyasla hafif bir artış gösterdi.
Dünkü işlemlerde ise Türk Lirası 2 bin 660 tümenden işlem görmüştü.
