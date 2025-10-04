İran’da TL'nin bugünkü fiyatı

İran’da liranın güncel satış fiyatı 28 bin 300 tümen olarak kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek fiyat 28 bin 300 tümen olurken, en düşük fiyat ise 27 bin tümen seviyesinde gerçekleşti. Kurdaki dalgalanma devam ediyor.

