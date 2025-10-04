  1. Türkiye
4 Eki 2025 11:45

İran’da TL'nin bugünkü fiyatı

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru açıklandı.

İran’da liranın güncel satış fiyatı 28 bin 300 tümen olarak kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek fiyat 28 bin 300 tümen olurken, en düşük fiyat ise 27 bin tümen seviyesinde gerçekleşti. Kurdaki dalgalanma devam ediyor.
 

