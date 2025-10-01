İran’da TL fiyatı hafif yükseldi

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın kuru güncellendi.
Türk Lirası, 2 bin 740 tümen seviyesine çıkarak önceki güne göre küçük bir artış kaydetti.
Dünkü işlemlerde ise Türk Lirası 2 bin 690 tümen seviyesinde işlem görmüştü.
İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın kuru güncellendi.
İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın kuru güncellendi.
Türk Lirası, 2 bin 740 tümen seviyesine çıkarak önceki güne göre küçük bir artış kaydetti.
Dünkü işlemlerde ise Türk Lirası 2 bin 690 tümen seviyesinde işlem görmüştü.
yorumunuz