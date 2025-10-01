İran’da TL fiyatı hafif yükseldi

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın kuru güncellendi.

Türk Lirası, 2 bin 740 tümen seviyesine çıkarak önceki güne göre küçük bir artış kaydetti.

Dünkü işlemlerde ise Türk Lirası 2 bin 690 tümen seviyesinde işlem görmüştü.