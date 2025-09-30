Yemen’den İsrial’e sert mesaj: Çatışmanın kurallarını biz belirleyeceğiz

Yemen Başbakanı’nın Danışmanı Hamid Abdulkadir Antar, el-Maluma’ya verdiği röportajda, Kızıldeniz’in Siyonist rejime bağlı gemilere Gazze savaşı sona erene kadar kapalı kalacağını belirtti.

ABD, İngiltere ve bazı Batılı ve Arap rejimlerinin hâlâ Siyonist rejimi Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini belirten Hamid Abdulkadir Antar, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Filistin’i savunma konusundaki tutumlarında kararlı ve düşmana ait gemilerin Kızıldeniz’den geçişine izin vermeyecekler. Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi, bölgeyi ve dünyayı herkesin bedelini ödeyeceği geniş çaplı bir savaşa sürükleyecek” dedi.

Yemen Başbakanı’nın Danışmanı ayrıca, “Mücadele alanını ve çatışmanın kurallarını belirleyen Yemenli liderlerdir. Silahlı kuvvetler, Siyonist düşmana acı verici bir karşılık vermeye tamamen hazırdır” ifadesini kullandı.